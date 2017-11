PRZEPIS na tartaletki śniadaniowe z musem jabłkowo-dyniowym

Składniki (na 3 porcje):

ciasto:

• 200 g płatków Lubella Corn Flakes Kakao i Miód

• 2 jajka

• 40 g roztopionego oleju kokosowego (+ odrobina do posmarowania foremek)

• łyżeczka bułki tartej do wysypania foremek

nadzienie:

• 2 kwaśne jabłka (lub słodkie jeśli wolisz)

• 3 łyżki puree z dyni

• łyżka wody

• łyżka miodu z cynamonem

dodatkowo:

• 2 łyżki orzechów włoskich

• 2 łyżki nerkowców

Przygotowanie

Piekarnik nastaw na 180 stopni C. W malakserze rozdrobnij płatki. Dodaj do nich jajka oraz roztopiony olej. Zagnieć, po czym wysmarowane tłuszczem i wysypane bułką foremki na tartaletki wyłóż powstałym ciastem. Włóż je do nagrzanego piekarnika i piecz przez 20 minut. W tym czasie umyj i obierz jabłka. Pokrój je w kosteczkę i przełóż na nieprzywieralną patelnię. Dodaj łyżkę wody i miód. Duś pod przykryciem, aż zmiękną. Dodaj puree z dyni i duś jeszcze chwilkę, aż jabłka zaczną się rozpadać. Gotowy mus przełóż na upieczone tartaletki. Na wierzchu ułóż po kilka orzechów.