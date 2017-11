Kwaśne i wyraziste w smaku czarne porzeczki zaliczane są do grona najwartościowszych owoców. Choć mała i niepozorna, jest jednym z naturalnych źródeł witamin ważnych dla organizmu. Czarne porzeczki są bogate w mikroelementy takie jak: potas, fosfor, magnez, a także witaminę C.

- Czarna porzeczka ma nieskończoną ilość zalet. Już zaledwie 100 gramów tego owocu pokrywa dwukrotne zapotrzebowanie naszego organizmu na witaminę C, która jest tak ważna dla prawidłowej pracy układu odpornościowego. Znajdziemy w niej również takie witaminy jak B1, B2, B6, a także inne bardzo ważne dla naszego zdrowia mikroelementy m.in. żelazo. Ten mały owoc to naturalne bogactwo witamin dla całej rodziny – mówi Elżbieta Lange, psychodietetyk i coach zdrowia, ekspert marki Tymbark.

Wszystkie części tej rośliny są aromatyczne: liście, łodygi i pąki, które wykorzystywane są na wiele sposobów zarówno w kuchni jak i medycynie. Czarną porzeczkę można jeść na surowo, jednak doskonale nadaje się do przygotowywania domowych dżemów, konfitur, galaretek, soków czy nektarów. Te małe niepozorne owoce, kryją w sobie wielką moc i cenne właściwości, nadając się jednocześnie do kulinarnych eksperymentów. Z nasion czarnej porzeczki produkowany jest również olej, który obecnie wykorzystywany jest głównie w farmakologii i przemyśle kosmetycznym. Tłoczony na zimno zawiera kwas linolowy, oraz kwasy omega-3 i omega-6, a regularne przyjmowanie tych składników przywraca równowagę fizjologiczną skóry, chroni przed infekcjami oraz korzystnie wpływa na krążenie krwi.

Porzeczka w kuchni

Czarna porzeczka stanowi nieskończone źródło inspiracji dla każdego wielbiciela gotowania. Można ją wykorzystywać zarówno na słodko jak i wytrawnie. Dobrze komponuje się z mięsami, serami, a nawet niektórymi warzywami. Dodatkowym jej atutem jest to, że spożywana razem z mięsem, zwiększa wchłanianie do organizmu żelaza w nim zawartego. Czarna porzeczka doskonale sprawdza się w najróżniejszych wypiekach - jako składnik ciasta kruchego, nadzienie w cieście francuskim czy dodatek do deserów na zimno. Z tych smakowitych owoców przygotować można orzeźwiający chłodnik, kisiel lub pudding. Jeśli chcemy cieszyć się jej smakiem przez cały rok, warto zrobić owocowe zapasy na zimę. Zamrożone nie stracą cennych witamin, wciąż zachowując dużą ilość wartościowych składników. Oprócz samych owoców, w kuchni można również wykorzystywać liście porzeczek. Zawierają one olejek eteryczny, który używany jako przyprawa może całkowicie odmienić smak dania.

Korzystaj z dobrodziejstw czarnej porzeczki o każdej porze roku

Czarna porzeczka to owoc trudny w obróbce i dostępny tylko w sezonie. Najłatwiejszym sposobem na dostarczenie go do organizmu o każdej porze roku jest wykorzystanie gotowych produktów dostępnych na rynku.