PRZEPIS na spaghetti z kiełbasą pepperoni i ricottą (autorstwa Michała Myszkiewicza)

Składniki:

• Makaron Lubella Spaghetti 1 opakowanie

• pepperoni 300g

• ricotta 1 opakowanie

• cebula 1 sztuka

• cukinia 1 sztuka

• czosnek 2 ząbki

• ostra papryczka chili 1 sztuka

• świeże oregano albo tymianek do podania

• pomidory krojone Łowicz 1 puszka

• olej rzepakowy 1 łyżka

• sól i pieprz do smaku

Przygotowanie

1. Na pierwszy ogień…

Ugotuj makaron zgodnie z instrukcją na opakowaniu.

2. W międzyczasie…

Kiełbasę pepperoni pokrój w kostkę i przesmaż ok. 3 minuty na łyżce oleju. Dodaj drobno posiekaną cebulę i czosnek. Smaż jeszcze ok. 2 minuty, a następnie dodaj papryczkę chili, pomidory i gotuj ok. 15 minut. Cukinię pokrój w drobną kostkę i przesmaż bardzo szybko na mocno rozgrzanej patelni – maksymalnie 2-3 minuty. Dodaj sos pomidorowy z pepperoni i zagotuj.

3. To już prawie meta!

Wymieszaj ugotowany makaron z sosem, w ostatniej chwili dodaj ricottę i rozłóż na talerze. Polej odrobiną oliwy extra virgin i udekoruj ziołami.

Brawo! Właśnie zrobiłeś przepyszne spaghetti. Skosztuj!