Włoska kuchnia słynie z pysznych zup kremów. Mają one intensywny smak, który zawdzięczają dużej ilości aromatycznych ziół oraz przypraw. Jednym z najpopularniejszych kremów jest ten przygotowywany z pomidorów. Najczęściej podawany jest z ciągnącym się serem mozzarella, chrupiącym pieczywem oraz świeżą bazylią.

PRZEPIS na gęsty krem pomidorowy z serem i bruschettą

Składniki:

• 850 ml pomidorów w puszcze marki Sandra

• 400 ml wywaru warzywnego

• 200 g sera mozzarella

• 1 cebula

• 3 ząbki czosnku

• 1 łyżka przecieru pomidorowego

• 1 łyżeczka suszonej bazylii

• 4 łyżeczki oleju

• 2 bagietki

• ¼ kostki masła

• garść pietruszki

• garść świeżej bazylii

• szczypta cukru

• sól i pieprz

Przygotowanie

Do miski przekładamy pomidory z puszki, które miksujemy za pomocą blendera. W garnku na dwóch łyżkach oleju podsmażamy bardzo drobno pokrojoną cebulę oraz dwa ząbki czosnku. Następnie dodajemy przecier pomidorowy oraz suszoną bazylię i całość smażymy około 2 minut. Kolejno wlewamy zmiksowane pomidory i wywar z warzyw. Wszystko ze sobą mieszamy, doprawiamy solą, pieprzem oraz cukrem i gotujemy przez około 5 minut na średnim ogniu. W tym samym czasie do małego naczynia wkładamy masło, przeciśnięty przez praskę czosnek, sól, pieprz oraz posiekaną pietruszkę. Całość blendujemy, a powstałym w ten sposób masłem czosnkowym smarujemy pokrojone na pół bagietki, które wkładamy do rozgrzanego piekarnika na około 10 minut. Gotową zupę przelewamy na talerze i dodajemy pokrojoną na kawałki mozzarelle oraz świeżą bazylią. Krem pomidorowy podajemy z upieczonymi bruschettami, które polewamy oliwą z oliwek.