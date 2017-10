PRZEPIS na sernik z dyni z migdałami

Składniki (na foremkę o średnicy ok. 28 cm):

• 1 kg sera białego (gotowy z wiaderka lub zmielony 3 razy)

• 500 g dyni hokkaido

• 500 g śliwek

• 6 jajek

• 400 ml śmietany kremówki

• 1 i 1/2 szklanki cukru trzcinowego

• 100 g masła

• 100 g migdałów mielonych BackMit

• 130 g ciastek czekoladowych

• 100 g czekolady gorzkiej

• 1 łyżeczka cynamonu

• 2 łyżki cukru z wanilią

• 1/2 łyżeczki soli

Wszystkie składniki powinny być w temperaturze pokojowej.

Do ozdoby: figi, bezy.

Przygotowanie

1. Dynię kroimy w kostkę i przekładamy do naczynia żaroodpornego.

2. Śliwki myjemy, przekrawamy na pół, wyciągamy pestki i wkładamy do foremki żaroodpornej.

3. Piekarnik rozgrzewamy do temp. 160°C, pieczemy dynię i śliwki z termoobiegiem przez ok. 20 minut.

4. Ciastka rozdrabniamy w mikserze lub przełożone do woreczka rozgniatamy wałkiem do ciasta.

5. Masło roztapiamy i studzimy.

6. Przesypujemy do miski ciastka, migdały mielone, masło i 2 jajka. Całość mieszamy, wykładamy, jako spód do foremki wyłożonej papierem do pieczenia i ugniatamy.

7. Ostudzoną dynię przekładamy do blendera, dodajemy 2 jajka, 200 ml śmietany i miksujemy. Dodajemy 1/2 kg sera, 1 łyżkę cukru z wanilią, cynamon, 3/4 szklanki cukru, szczyptę soli. Całość miksujemy do połączenia się składników. Wykładamy na ciemny spód, tworząc drugą warstwę.

8. 350 g upieczonych śliwek miksujemy wraz z 2 jajkami, 200 ml śmietany. Dodajemy 1/2 kg sera, 1 łyżkę cukru z wanilią, 3/4 szklanki cukru, szczyptę soli. Całość miksujemy do połączenia się składników. Wykładamy na ser z dynią, tworząc trzecią warstwę.

9. Ciasto wkładamy do nagrzanego do 180°C piekarnika i pieczemy ok. 60 minut lub do suchego patyczka. Ciasto studzimy w uchylonym lekko piekarniku, najlepiej przez noc.

10. 150 g upieczonych śliwek miksujemy wraz z rozpuszczoną w kąpieli wodnej czekoladą. Wylewamy polewę na sernik. Odstawiamy do stwardnienia.

Smacznego!