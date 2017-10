PRZEPIS na langosze z sosem paprykowym i żółtym serem (autorstwa Roberta Muzyczki, szefa kuchni Dworu Korona Karkonoszy)

Składniki na sos:

• 1 cebula

• 1 świeża papryka czerwona

• 1 świeża papryka żółta

• 1 papryczka chili

• 3 ząbki czosnku

• 3 łyżki oleju rzepakowego

• 100 ml pomidorów krojonych z puszki

• 250 ml wody

• 1 łyżka wędzonej papryki czerwonej w proszku

• sól do smaku

Przygotowanie

Cebulę i wszystkie papryki pokroić w kostkę, podsmażyć chwilę na oleju, pod koniec dodając posiekany czosnek. Następnie dodać pomidory z puszki, wodę i całość podusić na wolnym ogniu przez 15-20 minut. Dodać paprykę wędzoną, sól do smaku i wszystko dokładnie zmiksować.

Składniki na langosze:

• 3 średnie ugotowane ziemniaki

• 30 g drożdży

• 400 ml ciepłego mleka

• 1 łyżeczka cukru

• 400 g mąki pszennej

• 1 płaska łyżeczka soli

• 1 łyżka oleju rzepakowego

• olej do smażenia

• 350 g sera aldamer MSM Mońki

Przygotowanie

Mąkę przesiać przez sito, dodać sól i wymieszać. Do mleka dodać cukier, drożdże, dokładnie wymieszać i całość wlać do mąki. Przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce na 15 minut. Po tym czasie dodać ugotowane i przeciśnięte przez praskę ziemniaki, łyżkę oleju i zarobić ciasto. Ponownie przykryć i odstawić do wyrośnięcia na ok. 30-40 minut. Z ciasta odrywać niewielkie kawałki, w dłoniach formować cienkie placki i smażyć na głębokim, rozgrzanym oleju z obu stron na złoty kolor. Gotowe placki posmarować sosem paprykowym i posypać obficie startym żółtym serem.

Smacznego!