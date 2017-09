PRZEPIS na tartę z grzybami (autorstwa Roberta Muzyczki, Szefa Kuchni Dworu Korona Karkonoszy)

Składniki:

Ciasto:

• Masło (np. Ekstra od OSM Piątnica) 150g

• mąka 300g

• żółtko 2 szt.

• woda 100ml

• sól do smaku

Pozostałe składniki:

• Śmietanka 42%od OSM Piątnica 100ml

• Śmietana 18% od OSM Piątnica 1 łyżka na porcję

• cebula 1 średnia sztuka

• masło 1 łyżka

• podgrzybek świeży lub mrożony 250g

• kurki świeże lub mrożone 250g

• pieczarka świeża 6 średnich sztuk

• mąka 1 łyżeczka

• sól, pieprz do smaku

Przygotowanie

Do przesianej mąki dodać zimne, pokrojone masło. Całość posiekać nożem. Dodać żółtka, wodę i sól do smaku. Zagnieść ciasto, rozwałkować i wyłożyć na blaszkę do tart. Podpiec w piekarniku ok. 10 minut, w temp. 200 st. C.

Cebulę obrać, pokroić w półkrążki i podsmażyć na maśle. Podgrzybki i kurki oczyścić, krótko obgotować w osolonej wodzie i odcedzić. Do cebuli wkroić oczyszczone pieczarki, dodać grzyby i chwilę podsmażyć. Dodać mąkę i wszystko razem dobrze wymieszać. Dolać śmietankę oraz doprawić całość solą i pieprzem do smaku. Zagotować powstały farsz i wyłożyć na podpieczone ciasto. Tartę piec w piekarniku w temp. 180st.C, aż się zrumieni.

Podawać z łyżką zimnej, kwaśnej śmietany lub z jogurtem naturalnym.