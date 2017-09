... Ten znany od wieków specjał kojarzy się przede wszystkim z kuchnią włoską, gdzie serwowany jest na kilka odmiennych sposobów. Inspirując się potrawami tworzonymi ze złocistych ziaren kukurydzy oraz wybierając szereg aromatycznych i dopełniających się smaków, można stworzyć dania, które w najmniejszym detalu nie będzie przywodzić na myśl posiłku typowego dla włoskiej kuchni ludowej. Dodatkami, które odsłonią nowe oblicze złocistej polenty stać się może trio najbardziej podstawowych składników kuchni włoskiej, do których zaliczają się świeże i soczyste pomidory, wyrazisty ser oraz odrobina aromatycznego, świeżego tymianku.

PRZEPIS na polentę zapiekaną z serem i pomidorkami koktajlowymi

Składniki:

• 1 szklanka kaszy kukurydzianej

• 5 szklanek wody

• 1 ½ łyżeczki soli

• 1 łyżka masła

• 300 g sera Gouda MSM Mońki

• 300 g pomidorków koktajlowych

• 1 mały pęczek świeżego tymianku

• pieprz czarny świeżo mielony do smaku

Przygotowanie

Kaszkę kukurydzianą wsypać do zimnej, osolonej wody i często mieszając doprowadzić do wrzenia. Gotować na wolnym ogniu ok. 40 minut, nie zapominając o mieszaniu. Gdy kaszka wchłonie całą wodę i będzie już miękka dodać masło i wymieszać. Niskie naczynie do zapiekania wysmarować masłem. Wyłożyć połowę polenty i równo rozprowadzić na całej powierzchni. Na wierzch wyłożyć połowę pomidorków, połowę startego na grubych oczkach sera i część poszarpanego tymianku. Doprawić świeżo zmielonym pierzem. Następnie wyłożyć pozostałą część polenty, a na polentę pomidorki, tymianek i ser żółty. Zapiec w rozgrzanym do 180oC piekarniku przez około 20 minut.

Smacznego!