PRZEPIS na domowe drożdżówki z serem i śliwkami

Składniki:

• 450 g Twarożku kanapkowo-sernikowego Mój Ulubiony

• 12 śliwek, przekrojonych na pół i wypestkowanych

• 2 łyżki cukru trzcinowego

• szczypta mielonego kardamonu

• 250 g mleka

• 20 g świeżych drożdży

• 100 g cukru

• 80 g miękkiego masła

• 500 g mąki

• szczypta soli

• 2 jajka

• opakowanie cukru waniliowego

• 2 żółtka ( białka zostawić do posmarowania)

Przygotowanie

Drożdże rozpuścić w mleku z cukrem. Dodać mąkę, sól, masło, mleko i dokładnie wyrobić ciasto. Przełożyć do miski, przykryć i odstawić do wyrośnięcia w ciepłe miejsce. Śliwki wrzucić na patelnię, podgrzewać, aż puszczą trochę soku, dodać cukier i kardamon, dusić, aż lekko zmiękną. Ostudzić. Twarożek kanapkowo-sernikowy utrzeć z żółtkami i cukrem waniliowym. Wyrośnięte ciasto podzielić na 12 równych części. Z każdej uformować kulkę, następnie ją spłaszczyć i ułożyć w odstępach na dwóch blachach wyłożonych papierem do pieczenia. Spodem małej szklanki wycisnąć w drożdżówkach wgłębienia. Brzegi posmarować roztrzepanym białkiem, wgłębienia napełnić równomiernie twarożkiem, a na wierzchu układać po dwie połówki śliwek, lekko dociskając. Piec drożdżówki ok. 15-20 minut w 190 stopniach C.

Smacznego!