PRZEPIS na pieczone bakłażany nadziewane pikantnym sosem z suszonej żurawiny

Składniki:

• 2 duże bakłażany

• 100 g Żurawiny z sokiem z granatu Bakalland

• 1 duża cebula

• 1 ząbek czosnku

• 2 świeże pomidory

• 100 g serka mascarpone

• 70 g Pistacji prażonych w piecu Bakalland

• Sok z połowy cytryny

• Sól i pieprz do smaku

• Szczypta chilli

Przygotowanie

Bakłażany myjemy i kroimy na połówki, wydrążamy z nich miąższ. Następnie z miąższu, pomidorów, cebuli i suszonej żurawiny przygotowujemy farsz. Wszystkie składniki podsmażamy na patelni, aż delikatnie połączą się w jedną całość, doprawiamy solą i pieprzem oraz dodajemy szczyptę chilli. Do wydrążonych połówek bakłażanów przekładamy gotowy farsz. Bakłażany pieczemy w nagrzanym do 180 stopni piekarniku przez ok. 20 minut. Następnie smarujemy upieczone bakłażany serkiem mascarpone i posypujemy posiekanymi wcześniej pistacjami i wkładamy do piekarnika na ok. 3 minuty. Gotowe bakłażany skrapiamy sokiem z cytryny.