PRZEPIS na zupę krem z pieczonej papryki z dodatkiem Chrupiącej sałatki

Składniki:

• 5 dużych papryk

• 3 pomidory

• 1 cebula

• 1 ząbek czosnku

• Kilka listków kolendry

• 50 g Chrupiącej sałatki Bakalland z żurawiną

• Sól i pieprz do smaku

• Szczypta chilli

Przygotowanie

Papryki dokładnie myjemy, wydrążamy z nich środek i kroimy na połówki, następnie delikatnie skrapiamy oliwą i wkładamy do piekarnika razem z pokrojoną w krążki cebulą. Pieczemy w temperaturze o. 180 stopni aż warzywa staną się miękkie. Następnie upieczone warzywa dodajemy do bulionu. Gotujemy przez chwilę i przyprawiamy. Gotową zupę blendujemy na gładki krem, dodajemy do niej Chrupiącą sałatkę z żurawiną, migdałami i słonecznikiem. Całość możemy ozdobić pokrojoną w paski papryką i listkami świeżej kolendry. Do kremu doskonale będą pasować chrupiące grzanki z żółtym serem i paskami papryki.