PRZEPIS na francuskie ślimaki ze złotymi owocami i roszponką

Składniki:

• 1 opakowanie ciasta francuskiego

• 60 g Złotych Owoców (miechunki peruwiańskiej) Bakalland

• 2 gruszki

• 1 białko

• 1 opakowanie sałaty roszponki

• Sok z połowy cytryny

• Sól i pieprz do smaku

Przygotowanie

Gruszki kroimy na drobną kostkę i razem ze Złotymi owocami podsmażamy na patelni przez ok 5 minut, odstawiamy do wystudzenia. Na blacie rozwijamy ciasto francuskie i wycinamy z niego długie paski. Następnie nakładamy na nie farsz z gruszek i Złotych owoców i zawijamy w fantazyjne ślimaki. Wszystko za pomocą pędzelka smarujemy białkiem i wkładamy do nagrzanego do 120 stopni piekarnika i pieczemy przez ok. 15 minut. Gotowe ślimaki rozkładamy na liściach sałaty, wszystko delikatnie skrapiamy sokiem z cytryny z dodatkiem pieprzu i soli.