Wspaniałym pomysłem na oryginalne danie z papryką w roli głównej jest aromatyczny krem z pieczonej papryki wzbogacony sycącą pastą z pestkami słonecznika, suszonymi pomidorami i bazylią. Gęsty krem jest smakowity, pożywny i świetnie prezentuje się na talerzu, więc z powodzeniem można serwować go nawet wymagającym gościom. To świetna potrawa nawet dla osób niezbyt doświadczonych w kuchni – aromatyczna pasta i kuszący aromat pieczonej papryki gwarantują sukces. Krem jest smakowitą propozycją zarówno dla miłośników tradycyjnej kuchni, jak i wegetarian oraz wegan.

PRZEPIS na krem z batatów i pieczonej papryki

Składniki dla 4 osób

• 850 g czerwonej papryki (ok. 4-5 sztuk)

• 1 duży batat lub 2 małe (200 g)

• 1 łyżeczka octu balsamicznego

• 2 opakowania pasty z pestkami słonecznika z suszonymi pomidorami i bazylią Well Well

• sól

• 300 ml przegotowanej wody

Przygotowanie

Papryki myjemy, rozcinamy na połówki, usuwamy gniazda nasienne, układamy na blasze wyłożonej pergaminem i pieczemy około 20 minut w temperaturze 220 st. C. Wyjmujemy i za pomocą noża szybko zdejmujemy oddzielające się skórki. Bataty gotujemy do miękkości, a następnie obieramy ze skórki. Warzywa przekładamy do garnka, zalewamy wodą, dodajemy pastę oraz ocet balsamiczny. Wszystko blendujemy na jednolitą masę i doprawiamy solą. Podajemy ze świeżym pieczywem.