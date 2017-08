Lepiej niż prosto z krzaczka owoce leśne smakują tylko w towarzystwie serka mascarpone i musli. By jak najlepiej wykorzystać zdrowotny potencjał tych leśnych darów, warto przygotować z nich szybką, ale odżywczą przekąskę.

PRZEPIS na letni deser z owocami leśnymi

Składniki:

• 1 opakowanie (ok. 250 g) serka mascarpone

• 125 ml śmietanki 30%

• 4 łyżki cukru

• 2 łyżki miodu

• 0,5 kg owoców leśnych

• 1 szklanka chrupiących musli BA! 5 owoców leśnych

Przygotowanie

Do rondelka wsypujemy wybrane owoce leśne. Do tego deseru znakomicie pasuje malina lub jagoda. Dodajemy cukier oraz miód i smażymy na małym ogniu. Z owoców powstanie płynna konfitura, którą pozostawiamy do wystudzenia. Następnie do zimnego serka mascarpone i śmietanki 30% wsypujemy dwie łyżki cukru i ubijamy na sztywną pianę. Jeśli chcemy uzyskać owocowy krem, to część ubitej masy możemy wymieszać z połową zblendowanej owocowej konfitury. W szklance tworzymy warstwy: na dno wsypujemy garść chrupiących musli, zalewamy je owocową konfiturą, a następnie serkiem połączonym ze śmietaną (lub kolorowym kremem), tę czynność powtarzamy dwa razy. Na wierzchu deseru umieszczamy świeże owoce w całości. Przepis łatwy, prosty i przyjemny: bez pieczenia, a może być również bez miksowania. Jeśli nie chcemy używać blendera możemy serek mascarpone i śmietankę zastąpić jogurtem naturalnym, a owocową konfiturę całymi owocami.