PRZEPIS na tartę z owocami

Składniki:

• Kostka do pieczenia Kasia - 125 gramów

• mąka - 1 szklanka

• cukier puder - 50 gramów

• żółtka - 1 sztuka

• śmietana 18% - 1 łyżka

• morele - 600 gramów

• bułka tarta - 2 łyżki

• białe wino - 50 mililitrów

• cukier - 50 gramów

• płatki migdałowe - 2 łyżki

Przygotowanie

1. Wszystkie składniki na ciasto posiekaj razem i zagnieć gładkie ciasto.

2. Formę do tarty wysmaruj kostką do pieczenia Kasia i oprósz mąką. Ciasto rozwałkuj i wyłóż nim formę do tarty o średnicy 24 cm. Odstaw do lodówki.

3. Morele umyj i osusz. Dwie odłóż, resztę pokrój na ósemki i usuń pestki.

4. Schłodzone ciasto posyp bułką tartą i wyłóż pokrojone morele. Wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika i piecz około 30 minut.

5. W tym czasie pozostałe morele pokrój w kostkę, dodaj wino i cukier i gotuj aż zmiękną. Zdejmij z ognia i zmiksuj na mus.

6. Podpieczoną tartę posmaruj otrzymanym musem i posyp płatkami migdałowymi. Wstaw ponownie do piekarnika i piecz jeszcze 10 minut.