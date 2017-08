PRZEPIS na tartę z wiśniami

Składniki:

• Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

• mąka pszenna - 250 gramów

• cukier puder - 100 gramów

• żółtka - 2 sztuki

• śmietana - 1 łyżka

• krem budyniowy - 1 opakowanie

• mleko - 500 mililitrów

• Kostka do pieczenia Kasia - 100 gramów

• frużelina - 1 puszka

• płatki migdałowe - 2 łyżki

Przygotowanie

1. Do miski wsyp mąkę, cukier puder, żółtka, śmietanę i 150 g miękkiej kostki do pieczenia Kasia. Wszystko wymieszaj mikserem, a następnie wyłóż na stół i szybko zagnieć.

2. Ciasto rozwałkuj na grubość 1 cm i wyklej nim wysmarowaną Kasią i posypaną mąką formę do tarty.

3. Formę z ciastem włóż na 30 minut do lodówki.

4. W tym czasie przygotuj wg przepisu na opakowaniu krem budyniowy.

5. Następnie ciasto wstaw do nagrzanego do 200°C piekarnika i piecz ok. 15 minut.

6. Na upieczony spód wyłóż 2/3 kremu budyniowego i wiśnie. Tartę udekoruj resztą kremu i płatkami migdałowymi.