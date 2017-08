PRZEPIS na tartę ze śliwkami i orzechami

Składniki:

• mąka - 300 gramów

• Kostka do pieczenia Kasia - 150 gramów

• cukier trzcinowy - 50 gramów

• żółtka jajek - 3 sztuki

• białko jajka - 1 sztuka

• śliwki - 600 gramów

• cukier żelujący 3:1 - 150 gramów

• orzechy nerkowca - 200 gramów

• bułka tarta - 3 łyżki

• cukier trzcinowy - 1 łyżka

Przygotowanie

1. Mąkę i cukier połącz z posiekaną kostką do pieczenia Kasia. Dodajemy żółtka i jeśli ciasto jest zbyt suche kilka łyżek wody, zagniatamy. Odstawiamy na 30 minut do lodówki.

2. Boki formy o średnicy 24 cm smarujemy kostką do pieczenia Kasia i oprószamy mąką, dno wykładamy papierem do pieczenia. Schłodzone ciasto rozwałkowujemy na okrągły placek o średnicy ok. 30 cm.

3. Ciasto przekładamy delikatnie do formy i wyklejamy nim dno i boki formy, zostawiając nadwyżki ciasta na bokach. Dno nakłuwamy widelcem.

4. Śliwki kroimy na połówki i usuwamy pestki. 2/3 orzechów drobno siekamy i mieszamy z cukrem żelującym, bułką tartą i śliwkami.

5. Całość wykładamy na ciasto w formie, starając się by śliwki były ułożone skórką do dołu. Posypujemy resztą (lekko posiekanych) orzechów.

6. Wystające brzegi ciasta zawijamy do środka na owoce, smarujemy białkiem i posypujemy cukrem trzcinowym. Pieczemy około 45 minut w temp. 180°C. Odstawiamy do wystudzenia.