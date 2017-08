PRZEPIS na tartę z poziomkami

Składniki:

• Kostka do pieczenia Kasia – 0,5 opakowania

• mąka – 1,5 szklanki

• proszek do pieczenia – 0,5 łyżeczki

• jajko - 1 sztuka

• cukier – 0,33 szklanki

• masa marcepanowa - 200 gramów

• cukier puder – 0,33 szklanki

• serek waniliowy - 150 gramów

• poziomki - 250 gramów

• galaretka truskawkowa - 1 opakowanie

Przygotowanie

1. Kostkę do pieczenia Kasia, jajko, mąkę, cukier i proszek do pieczenia włóż do miski i wymieszaj mikserem. Następnie ciasto szybko zagnieć dłonią, zawiń w folię i odłóż na 30 minut do lodówki.

2. Ciasto rozwałkuj i wylep nim dno i boki wysmarowanej Kasią i posypanej mąką formy do tarty o średnicy 24-26 cm.

3. Ciasto nakłuj widelcem i wstaw do nagrzanego piekarnika. Piecz w 200°C około 15 minut.

4. Masę marcepanową zagnieć z cukrem pudrem, zrób z niej kulkę i rozwałkuj na arkuszu papieru do pieczenia (dzięki temu nie przyklei się do stołu).

5. Na jeszcze ciepły podpieczony spód wyłóż masę marcepanową, posmaruj serkiem i wysyp na to owoce.

6. Galaretkę rozpuść w szklance gorącej wody. Przestudź. Owoce zalej tężejącą galaretką. Ciasto wstaw do lodówki do całkowitego stężenia.