PRZEPIS na tartę z białą czekoladą i borówkami

Składniki:

• mąka - 2 szklanki

• cukier puder - 2 łyżki

• żółtko - 2 sztuki

• Kostka do pieczenia Kasia - 1 opakowanie

• woda - 3 łyżki

• biała czekolada - 2 opakowania

• serek mascarpone - 1 opakowanie

• borówki amerykańskie - 300 gramów

• skórka z limonki - 1 sztuka

• cukier puder - 1 opakowanie

• liście świeżej mięty - 1 pęczek

Przygotowanie

1. Rozgrzej piekarnik do 180°C. Do miski wsyp mąkę, dodaj kostkę do pieczenia Kasia, cukier i wodę.

2. Dodaj żółtka.

3. Zagnieć ciasto, zawiń w folię i odłóż na 30 minut do lodówki. Ciasto rozwałkuj na stolnicy podsypanej mąką, wyłóż nim natłuszczoną formę do tarty o średnicy ok. 26 cm. Wierzch ciasta nakłuj widelcem, obciąż (np. kaszą, ryżem). Piecz w temperaturze 180°C, aż ciasto uzyska złoty kolor. Odstaw do ostygnięcia.

4. Przygotuj krem – czekoladę roztop w kąpieli wodnej, zdejmij z ognia.

5. Dodaj serek mascarpone, wymieszaj łyżką.

6. Krem nałóż na ostudzony spód ciasta, udekoruj owocami. Posyp cukrem pudrem, udekoruj skórką z limonki i listkami mięty.

Elegancja Francja

By nadać naszej tarcie wykwintności, dodać możemy do niej także bakalie. Tarta śliwkowo-orzechowa pięknie pachnie, a przy tym zachwyca intensywnym smakiem owoców i chrupkością orzechów. Sezon na śliwki zaczyna się w sierpniu i trwa aż do października, jednak zamiast nich wykorzystać możemy także inne owoce, np. brzoskwinie lub jabłka. Tak przygotowana tarta najlepiej smakuje serwowana na ciepło, w towarzystwie lodów, bitej śmietany albo polewy – karmelowej lub czekoladowej.