PRZEPIS na quiche z kurkami

Składniki na ciasto:

• 250 g mąki pszennej

• 120 g zimnego masła

• 1 jajko

• 1 łyżka zimnej wody

• szczypta soli

Mąkę przesiać przez sito i posiekać z masłem. Dodać pozostałe składniki i wyrobić ciasto. Zawinąć je w folię spożywczą i wstawić do lodówki na ok. 30 minut. Następnie rozwałkować i wyłożyć na blaszkę do tarty wysmarowaną masłem. Na wierzch położyć papier do pieczenia, na papier dwie garście surowej fasoli lub ryżu, w celu obciążenia. Piec w rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza piekarniku przez 15 minut. Usunąć papier i obciążenie.

Składniki na farsz:

• 200 g świeżych kurek

• 1 cebula

• 150 g sera żółtego Gouda MSM Mońki

• 300 ml śmietanki 36%

• 4 jajka

• 3 gałązki cząbru

• sól i pieprz do smaku

Przygotowanie

Kurki oczyścić i poddusić przez parę minut na maśle, razem z cebulą pokrojoną w kostkę. Doprawić do smaku solą, pieprzem, wymieszać i odstawić.

Śmietankę dokładnie rozmieszać z jajkami, następnie dodać utarty na grubym oczku ser i posiekany cząber. Doprawić do smaku solą i pieprzem oraz wymieszać. Tak przygotowaną masę wlać na podpieczony kruchy spód, a na wierzch wyłożyć wcześniej przygotowane kurki. Całość upiec w rozgrzanym do 180oC piekarniku, do zrumienienia (ok. 25 minut).

Smacznego!