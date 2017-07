PRZEPIS na frittatę z warzywami i jogurtem greckim (autorstwa Roberta Muzyczkai, szefa kuchni Dworu Korona Karkonoszy)

Składniki:

• Jogurt typu greckiego naturalny 0% (np. od OSM Piątnica) 3 łyżki

• cebula 1 szt. średnia

• papryka czerwona 1 szt. średnia

• groszek zielony świeży garść

• pomidory 1 szt.

• olej rzepakowy 2 łyżki

• bazylia świeża 2 gałązki

• jajka 4 szt.

• Sól, pieprz do smaku

• starty żółty ser 100 g

Przygotowanie

Cebulę pokroić w drobną kostkę i zeszklić na rozgrzanej patelni z olejem. Dodać pokrojone w kostkę pomidory, paprykę i garść groszku. Całość poddusić przez kilka minut na patelni. W misce jajka roztrzepać razem z jogurtem i dodać do nich posiekaną bazylię. Doprawić solą, pieprzem i wszystko razem wymieszać. Powstałą masę przelać na patelnię, tak by przykryć warzywa. Smażyć na wolnym ogniu, nie mieszając przez ok. 3 minuty. Gdy masa jajeczna zacznie się ścinać po brzegach, należy posypać wierzch Frittaty startym serem. Zapiekać górną część w piekarniku do momentu, aż ser żółty się rozpuści i zarumieni. Gotową Frittatę podawać ze świeżym pieczywem lub lekką sałatką.

Smacznego!