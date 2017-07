PRZEPIS na tort truskawkowy z mascarpone

Składniki:

• Kostka do pieczenia Kasia – 0,5 opakowania

• cukier - 150 gramów

• jajka - 2 sztuki

• mąka - 120 gramów

• proszek do pieczenia - 1 łyżeczka

• serek mascarpone - 250 gramów

• śmietana 30% - 400 mililitrów

• cukier puder - 100 gramów

• żelatyna - 25 gramów

• truskawki - 800 gramów

• cukier puder - 50 gramów

• żelatyna - 25 gramów

Przygotowanie

1. Miękką kostkę do pieczenia Kasia utrzyj z cukrem, dodaj po jednym jajku, a następnie mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia.

2. Ciasto przełóż do wyłożonej papierem do pieczenia tortownicy o średnicy 24 cm i wstaw do nagrzanego do 180°C piekarnika. Piecz około 20 minut.

3. Żelatynę na masę serową i masę truskawkową zalej oddzielnie 1/3 szklanki wody i odstaw, by napęczniała. Następnie podgrzej w kąpieli wodnej, aby się rozpuściła.

4. Śmietankę ubij na sztywno. Serek mascarpone zmiksuj z cukrem pudrem i żelatyną i wymieszaj delikatnie z ubitą śmietanką.

5. Masę śmietanową wyłóż na upieczone ciasto. Gdy zacznie tężeć utwórz grzebieniem cukierniczym lub szerokim widelcem zębatą powierzchnię.

6. Truskawki umyj, osusz, usuń szypułki, kilka odłóż do dekoracji, resztę zmiksuj z cukrem pudrem i wymieszaj z żelatyną. Wyłóż na stężałą masę śmietanową i odstaw do lodówki, by całość dobrze stężała. Udekoruj pozostałymi truskawkami.