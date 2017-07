Nawóz dla roślin

Kawowe fusy niekoniecznie trzeba od razu wyrzucać do kosza. Można je bowiem użyć w ogrodzie, jako kompost. Kawa zawiera wiele związków mineralnych, które są dla roślin doskonałym nawozem. Robaki żyjące w kompoście żywią się bakteriami, które rozmnażają się w kawowych fusach. Dzięki tym bakteriom, robaki mogą „pracować” bardziej efektywnie.

Nieduża ilość fusów jest wskazana do użyźniania roślin, które lubią kwaśną glebę, np. róże. Kawa zawiera azot, wapń, magnez, potas i inne minerały. Zużytą kawę wystarczy po prostu rozsypać na powierzchni gleby. Nawet z cienkiej warstwy, rośliny mogą czerpać potrzebne składniki, co umożliwia im szybszy i bujniejszy wzrost. Przed zastosowaniem tej metody, trzeba zwrócić uwagę, czy dana roślina lubi kwaśną glebę. Dla przykładu, kawowy nawóz nie jest odpowiedni dla pomidorów.

Odstraszacz owadów

Kawa wydziela silny aromat, który nie podoba się większości owadów, a nawet zwierząt. Udowodniono, że komary, mrówki i larwy nie tolerują „kwaśności” z kawy i unikają miejsc, gdzie ją wyczuwają.

Odstraszacz zwierząt

Jeśli w ogrodzie macie nieproszonych gości w postaci zwierząt, do ich odstraszenia można użyć kawy. Aby ochronić przed nimi swoje terytorium, wystarczy zmieszać kawowe fusy z innymi substancjami o silnym zapachu. To często wystarcza, ponieważ zwierzęta zwykle mają bardzo dobry węch i zapachy, których my nie wyczuwamy, albo uznajemy za przyjemne – dla zwierząt są odstręczające. W tym wypadku fusy można zmieszać z obierkami z pomarańczy lub innych owoców cytrusowych. Jeśli natomiast chcecie ochronić swojego domowego zwierzaka od pcheł, to kawa tu również pomoże. Po prostu, kąpiąc go, do wody wystarczy dolać kawowego naparu.

Aromatyzator

- Rankiem, aromat świeżo zaparzonej kawy często jest najbardziej pożądanym zapachem. Przy pomocy kawy, można łatwo przygotować naturalny aromatyzator powietrza. Wystarczy zmieloną kawę umieścić w woreczku z materiału (może być w skarpetce) i dobrze związać, żeby się nie wysypała. Taki domowy „odświeżacz powietrza” będzie wydzielał przyjemny aromat i cieszył każdego miłośnika kawy – mówi ekspert Przyjaciół Kawy Daniel Komorowski.

„Oczyszczanie” węchu

Pewnie zauważyliście, że w prawie wszystkich perfumeriach znajdują się małe pojemniczki z kawą ziarnistą. To ma swój cel. Aromat wydzielany przez kawę czyści i orzeźwia receptory węchowe, które po dłuższym użyciu (wąchaniu wielu zapachów) stają się mniej efektywne i przestają rozróżniać zapachy. Kawa oczyszcza te receptory, dzięki czemu znów można identyfikować nawet najsubtelniejsze aromaty.

Neutralizator nieprzyjemnych zapachów

Kawa ma właściwość wchłaniania innych zapachów, dlatego np. można ją stosować w lodówce dla zabicia niechcianych aromatów. Z tego samego powodu nie powinno się jej przechowywać w lodówce jeśli się chce, aby zachowała swój aromat. Jeżeli nie będzie hermetycznie zamknięta – pochłonie inne zapachy, tracąc swój naturalny.

- Jak już wspomniano, kawa pochłania inne zapachy, dlatego można jej używać np. do usunięcia nieprzyjemnego aromatu cebuli z rąk. Wystarczy je natrzeć mieloną kawą. Kawą można też wyczyścić zlew, jeśli nieprzyjemnie z niego pachnie. Wystarczy wlać fusy do odpływu. Tylko w niewielkich ilościach, żeby nie zatkać systemu – dodaje ekspert.

Oczyszczacz skóry

Kawowe fusy mają dość szorstką konsystencję, aby mogły posłużyć jako substancja czyszcząca. Są przy tym na tyle delikatne, aby można było nimi czyścić miękkie powierzchnie, np. skórę twarzy. To taki naturalny peeling. Delikatny masaż skóry przy użyciu kawowych fusów wygładza ją i orzeźwia. Taką procedurę czyszczącą można stosować na całym ciele. Poza tym mogą ją stosować mężczyźni zamiast płynu po goleniu, jeśli chcą pachnieć orzeźwiającym espresso. Tym sposobem kawa pomaga też w walce z cellulitem. Kawowe fusy wystarczy wymieszać z olejkiem kokosowym i tym „preparatem” nacierać ciało.

Do farbowania

Malarze i kupcy już dawno odkryli właściwość kawy, nadającą kolorom ich rękodzieł cieplejszych odcieni. Odpowiednio przygotowana kawa, może zostać użyta jako barwnik do farbowania różnych materiałów, nadając im jasnobrązowy kolor.

Do czyszczenia

Fusy z kawy można stosować do szorowania garnków. Ich szorstkość pomaga usuwać niepożądany nalot i zaschnięte pozostałości, nawet z tłuszczu. Po takim szorowaniu wystarczy przepłukać naczynia pod bieżącą wodą.

Odświeżacz do ust

Ponieważ kawa wchłania inne zapachy, tak jak przy stosowaniu jej w tym celu w lodówce, można jej też używać do usunięcia nieprzyjemnego zapachu z ust. Aby to zrobić, wystarczy przez chwilę possać kilka kawowych ziarenek, a potem je wypluć.

Do włosów

Okazuje się, że kawa może być pomocna także w pielęgnacji włosów. Zaparz kubek mocnej kawy, poczekaj, aż ostygnie i wetrzyj ją w czyste i suche włosy. Taką „maseczkę” pozostaw na 20 minut i spłucz.