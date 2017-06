PRZEPIS na hummus z bobu

Składniki:

• bób świeży – 500 g

• pasta tahini – 4-5 łyżek

• czosnek – 2 ząbki

• sok z cytryny – 3-4 łyżki

• przegotowana, zimna woda – 1 łyżka

• mięta – kilka listków

• sól i pieprz – do smaku

• ostra papryka w proszku - szczypta

• czarny sezam – do dekoracji

• Chleb tostowy pełnoziarnisty (np. Dan Cake) – 6 kromek

Przygotowanie

Bób płuczemy i wrzucamy do wrzącej wody. Gotujemy przez ok. 5 minut aż będzie miękki. Bób odcedzamy, lekko schładzamy, obieramy z łupinek i przekładamy do blendera. Dodajemy pastę tahini, obrany czosnek, listki mięty, sok z cytryny, wodę. Blendujemy na gładką masę i doprawiamy solą, pieprzem i ostrą papryką. Dekorujemy ziarenkami czarnego sezamu. Podajemy z kromkami chleba (kromki chleba możemy podpiec wcześniej w tosterze lub piekarniku).