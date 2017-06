PRZEPIS na szparagi w aksamitnym kremie ziemniaczanym

Składniki:

• Kiszka Ziemniaczana (np. firmy Gzella) 300g

• mleko 250ml

• świeży tymianek ½ pęczka

• pieprz czarny do smaku

• masło 1 łyżka

• szparagi świeże, zielone 1 pęczek

Przygotowanie

Z kiszki ziemniaczanej zdjąć osłonkę i przełożyć do rondelka. Zalać mlekiem, dodać posiekany tymianek oraz pieprz do smaku. Podgrzewając i często mieszając rozprowadzić kiszkę w mleku do uzyskania jednolitej konsystencji. Gdy całość się zagotuje, zdjąć z ognia, dodać masło i wymieszać. Szparagi ugotować do miękkości w lekko osolonej i osłodzonej wodzie. Podawać z gorącym kremem ziemniaczanym.

Smacznego!