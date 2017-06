Piękna skóra w egzotycznym stylu

Ten intensywny kolor koktajlu od razu przywodzi na myśl ciepło i słońce. A jego pierwszy łyk, pełen egzotyki, zaskakuje niesamowitym smakiem. Dodanie do składników suszonego Mango z wysoką zawartością witaminy A sprawia, że dużo łatwiej będzie nam utrzymać wiosną zdrową skórę o ładnym kolorycie.

Składniki:

• 70 g Mango Bakalland

• 1 banan

• 1 papaja

• 1 łyżka soku z limonki

• 2 szklanki wody

• 50 g Jagody Goji Bakalland

Z umytej papai usuwamy pestkę i wydrążamy owoc. Kawałki miąższu umieszczamy w misce. Do naczynia dorzucamy pokrojonego banana oraz mango. Dodajemy łyżkę soku z limonki, wlewamy 2 szklanki wody i całość blendujemy. Dla ozdoby, zdrowia i lepszego smaku, na sam koniec, do koktajlu dodajemy Jagody Goji.

Złoto dla ciała

Latem należy dbać nie tylko o odporność, ale także o kondycję swojego ciała. Dlatego najlepiej sięgnąć po złote owoce, czyli miechunkę peruwiańską. To bogactwo składników odżywczych, które mają bardzo pozytywny wpływ na nasze zdrowie. Wysoka zawartość potasu polepsza pracę mięśni, a żelazo zabezpiecza organizm przed anemią. Ten złoty koktajl jest także cennym źródłem błonnika, który poprawia przemianę materii.

Koktajl "złoto dla ciała" / Materiały prasowe

Składniki:

• 2 łyżki nasion chia

• 60 g Złotych owoców Bakalland

• 1 szklanka mleka kokosowego • 1 łyżka miodu

• 100 g wiórków kokosowych Bakalland

Nasiona chia zalewamy mlekiem kokosowym i odkładamy co najmniej na godzinę, aż napęcznieją. Następnie mieszamy je z wiórkami kokosowymi. Zalewamy je mlekiem i dodajemy łyżkę miodu. Następnie przelewamy wymieszane składniki do szklanek i wstawiamy do lodówki na ok. 8 godzin. Złote owoce Bakalland blendujemy i po schłodzeniu napoju wykładamy na wierzch koktajlu.

Przedpremierowy zastrzyk energii

Znakomitym pomysłem na koktajl z nutą lata, jest fioletowy napój z owoców leśnych. Choć jest jeszcze przed sezonem na maliny, jagody i borówki, to możemy wykorzystać je w zmrożonej formie. Wzbogacenia koktajlu o migdały sprawi, że zawarte w nich witaminy B1, B2 oraz magnez, przyczynią się do utrzymania prawidłowego metabolizmu energetycznego, a także zmniejszą uczucie zmęczenia i znużenia. Prawdziwy zastrzyk chrupiącej energii!

Koktajl - zastrzyk energii / Materiały prasowe

Składniki:

• 50 g malin

• 50 g jagód

• 50 g borówek

• 70 g migdałów Bakalland

• 50 g orzechów laskowych Bakalland

• 1 szklanka mleka

• 1 szklanka jogurtu naturalnego

Wszystkie mrożone owoce mieszamy w naczyniu wraz z migdałami. Dodajemy mleko oraz jogurt naturalny i wszystko razem blendujemy, aż do osiągnięcia pożądanej konsystencji. Na wierzch koktajlu kładziemy kilka orzechów laskowych i owoców w całości.