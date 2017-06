PRZEPIS na placuszki z rabarbarem na maślance

Składniki

• 1 szklanka mleka

• 1 szklanka maślanki naturalnej

• 1 szklanka wody gazowanej

• mąka

• 1 jajko

• 200 g rabarbaru

• szczypta Proszku do pieczenia Domowe Sekrety Appetita

• Cukier wanilinowy Domowe Sekrety Appetita

• szczypta Gałki muszkatołowej Appetita

• szczypta Cynamonu mielonego Appetita

• sól

• gęsta śmietana lub jogurt grecki

• olej do smażenia (np. kokosowy)

Przygotowanie

Do dużej miski wbij jajko, wsyp sól i Cukier wanilinowy Appetita. Wymieszaj. Dodaj szczyptę Proszku do pieczenia Appetita. Wlej po kolei: mleko, maślankę i wodę gazowaną. Miksuj całość. Powoli dodawaj mąkę i miksuj dalej, do uzyskania jednolitej konsystencji – właściwa powinna być lejąca, ale nie wodnista - tak, by masa powoli spływała z łyżki. Dodaj szczyptę Cynamonu mielonego i Gałki muszkatołowej Appetita. Rabarbar umyj i obierz, pokrój w cienkie plasterki. Dodaj do masy naleśnikowej. Połącz łyżką wszystkie składniki. Smaż na rozgrzanym oleju kokosowym do zarumienienia. Podawaj z ze śmietaną lub jogurtem. Smacznego!