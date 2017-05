PRZEPIS na chłodnik pomidorowy z Serkiem Wiejskim bez laktozy (autorstwa Roberta Muzyczki, szefa kuchni Dworu Korona Karkonoszy)

Składniki:

• Serek Wiejski bez laktozy 200g (np. OSM Piątnica) 2 szt.

• pomidory bez skórki w puszce 600ml

• sok pomidorowy 300ml

• ogórek świeży 100g

• papryka świeża żółta lub czerwona 1 szt.

• wino białe wytrawne 100ml

• cukier 1 płaska łyżeczka

• sól, pieprz do smaku

Przygotowanie

Świeżą paprykę pokroić w kostkę i dokładnie zmiksować blenderem z pomidorami i sokiem pomidorowym. Obrać ogórka, pokroić w drobną kostkę i dodać do zmiksowania, dodatkowo do całości wlać także płyn z serka wiejskiego. Na koniec dodać białe wino, przyprawić wedle uznania solą i pieprzem i raz jeszcze dokładnie zmiksować. Zimny chłodnik przelać do miseczek, a wierzch posypać ziarenkami serka wiejskiego. Chłodnik najlepiej smakuje z grzankami z masłem czosnkowym. Smacznego!