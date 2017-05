PRZEPIS na zupę szczawiową

Składniki:

• świeży szczaw – 2 pęczki

• bulion warzywny – 1 litr

• marchewka – 1 sztuka

• masło – 50 g

• śmietana 18% - 4 łyżki

• jajka – 4 sztuki

• sól, pieprz

• cukier – szczypta

• Chleb Bawarski Dan Cake – 6 kromek

Przygotowanie

Szczaw dokładnie myjemy i delikatnie siekamy. Na patelni rozgrzewamy masło i dusimy kilka minut. Marchew ścieramy na tarce, na małych oczkach. Jajka gotujemy na twardo. Do oddzielnego garnka wlewamy bulion warzywny, dodajemy startą marchew i gotujemy przez 15 minut. Dodajemy szczaw i gotujemy kolejne 10 minut. Do osobnej miseczki odlewamy 3-4 łyżki wywaru, mieszamy ze śmietaną i delikatnie dodajemy do zupy, uważając, by śmietana się nie zważyła. Zupę doprawiamy do smaku solą, pieprzem i cukrem. Kromki Chleba bawarskiego Dan Cake kroimy w kostkę i podsmażamy na patelni. Zupę podajemy z grzankami i jajkiem przekrojonym na pół.

Smacznego!