PRZEPIS na tort bezowy z orzechami i musem bananowym

Składniki na bezę

• 5 białek z jajek

• 250 g cukru trzcinowego

• 1 łyżeczka mąki ziemniaczanej

• 1 łyżeczka octu ryzowego

Składniki na mus

• 120 g serka mascarpone

• 1 łyżeczka cukru wanilinowego

• Pół szklanki śmietanki 36% (zimnej)

• 3 duże banany

• 100 g orzechów włoskich Chandler Bakalland

• 100 g migdałów Bakalland

• 460 g Kajmaku Bakalland

Przygotowanie

Piekarnik nagrzewamy do 120 stopni (bez termoobiegu). Następnie blachę wykładamy papierem do pieczenia, na którym rysujemy okrąg o średnicy 20 cm. Za pomocą miksera ubijamy pianę z białek. Podczas ubijania, stopniowo dodajemy cukier, nie przestając miksować. Gotowa piana powinna być bardzo sztywna i gęsta. Na sam koniec dodajemy mąkę ziemniaczaną i ocet, masę ubijamy jeszcze przez ok. minutę. Następnie wykładamy ją na narysowany na papierze okrąg i delikatnie formujemy boki. Pieczemy przez pierwsze 30 minut w 120 stopniach, później zmniejszamy temperaturę i pieczemy ciasto przez ok. 2 godziny. Idealna beza powinna być chrupiąca na wierzchu, spodzie i po bokach, a w środku delikatnie wilgotna. W trakcie pieczenia przygotowujemy krem. Miksujemy ser mascarpone, cukier waniliowy śmietankę i banany do momentu aż masa zesztywnieje. Krem wykładamy na upieczoną beze. Wszystko posypujemy posiekanymi orzechami, plasterkami bananów i ozdabiamy masą kajmakową.