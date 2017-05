PRZEPIS na pizzę z serem gouda i szparagami

Składniki na ciasto

• 500 g mąki pszennej

• 250 ml wody

• 20 g drożdży

• ok. 100 ml oliwy z oliwek

• 1 płaska łyżeczka soli

• ¼ łyżeczki cukru

Pozostałe składniki:

• 300 g żółtego sera Gouda MSM Mońki

• 1 pęczek świeżych, zielonych szparagów (ok. 1 kg)

• 2 łyżki masła

• 100g wędzonego, parzonego boczku

Przygotowanie

Mąkę przesiać do miski przez sito, dodać sól i wymieszać. Do letniej wody dodać cukier, drożdże i dokładnie wymieszać. Wlać roztwór do mąki i odstawić w ciepłe miejsce na 15 minut, żeby drożdże zaczęły pracować. Po tym czasie, powoli wlewając oliwę, zarobić elastyczne ciasto. Przykryć ściereczką i odstawić na 15 min. Ponownie wyrobić i uformować trzy kulki. Pozostawić je do wyrośnięcia, również pod przykryciem. Po podwojeniu ich wielkości, z każdej uformować placek, rozwałkować i położyć na kamieniu do pizzy.

Szparagom odciąć twarde końcówki (ok. 3-4cm) i krótką chwilę poddusić na maśle. Ser zetrzeć na tarce na grubym oczku i posypać nim placki drożdżowe. Na wierzch wyłożyć plasterki boczku i podduszone szparagi. Włożyć do nagrzanego piekarnika i upiec w temperaturze 300°C na złoty kolor.

Smacznego!