PRZEPIS na pierogi z kaszą gryczaną

Składniki:

• 25 dkg mielonego mięsa

• olej

• cebula

• czosnek

• ostra papryka w proszku

• 400 g kaszy gryczanej prażonej marki Halina

• sól

• mielony pieprz

• 500 g mąki

• szklanka wrzątku

Przygotowanie

Z mąki, wody i oleju zagnieść ciasto na pierogi. Ciasto powinno być gładkie. Rozwałkować, wykroić krążki za pomocą szklanki lub okrągłej zakrętki. Cebule bardzo drobno pokrajać i lekko zrumienić na oleju, dodać czosnek, paprykę w proszku i surową kaszę. Wszystkie składniki zasmażyć, wlać szklankę wody, wymieszać i gotować od 10-15 minut. Przerwać gotowanie, gdy masa zgęstnieje, pozostawić ją, aby przestygła. Do ostudzonej masy dodać podsmażone wcześniej mięso, przyprawić solą i mielonym pieprzem, dokładnie wymieszać wszystkie składniki i wyrobić łyżką. Na wykrojone wcześniej krążki ciasta nakładać odrobinę farszu i zlepić brzegi tak, aby pozostał on na środku. Pierogi gotujemy ok. 8-10 minut.