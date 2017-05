PRZEPIS na gofry ze szaragami

Składniki (na 4 porcje):

• jajka – 4 sztuki

• zielone szparagi – 1 pęczek

• szynka wędzona – 8 plastrów

• masło – do smażenia

• gofry – 4 sztuki np. gotowe od Dan Cake

• ser żółty – 4 plasterki

• ocet – 2 łyżki

• sól, pieprz, papryka słodka i cukier do smaku

• natka pietruszki do dekoracji

Przygotowanie

Szynkę kroimy w kostkę i podsmażamy na maśle, na patelni, na małym ogniu. Szparagi gotujemy do miękkości (ok.10min.) w lekko posolonej i posłodzonej wodzie, następnie odcedzamy. Na gofry Dan Cake wykładamy połowę podsmażonej szynki, układamy po cztery szparagi i kładziemy po plastrze sera. Tak przygotowane wkładamy na parę minut do nagrzanego piekarnika, żeby ser się rozpuścił. W tym czasie jajka wybijamy pojedynczo do oddzielnych miseczek. W płytkim garnku gotujemy ok. litr wody z dwiema łyżkami octu. Kiedy woda się zagotuje, płynnym ruchem wlewamy do niej jajko, zmniejszamy ogień i gotujemy przez ok. 3 minuty. Ugotowane delikatnie odcedzamy łyżką cedzakową. Czynności powtarzamy dla pozostałych. Jajka pojedynczo przekładamy na ciepłe gofry ze szparagami i serem, posypujemy pozostałą szynką. Doprawiamy solą, pieprzem, słodką papryką i dekorujemy listkami natki pietruszki.

Smacznego!