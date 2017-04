PRZEPIS na bezę Pavlova z konfiturą malinową, mascarpone i owocami

Składniki:

Beza:

• 6 białek

• szklanka drobnego cukru

Krem:

• żółtko bądź dwa (w zależności od wielkości)

• łyżka cukru

• 2 opakowania mascarpone

• 3 łyżki śmietany 36%

• owoce: borówka, malina, jeżyna bądź truskawka

• konfitura malinowa Schwartau

• mięta

Przygotowanie

Ubić białka na sztywną pianę, powoli dodawać cukier i dalej ubijać mikserem aż bez będzie biała i błyszcząca. Musi być sztywna po odwróceniu do góry nogami.

Natłuścić papier do pieczenia robiąc kółko, wyłożyć bezę. Piekarnik włączyć n a 160 stopni i piec bezę przez ok. 8-10 min, następnie zmniejszyć temperaturę do 140 stopni i suszyć bezę ok. godziny.

Krem

Ubić żółtka z cukrem na kogel-mogel, dodać mascarpone, wolno i krótko zamieszać łyżką. W osobnej misce ubić na sztywno śmietanę, połączyć obydwie masy wszystko chwilę schłodzić w lodówce.

Wyłożenie

Na dużą paterę bądź talerz wyłożyć bezę, następnie posmarować masą z mascarpone i konfiturą malinową .

Na wierzchu wyłożyć owoce i przystroić mięt.

Smacznego!

Przepis powstał przy współpracy z blogiem http://apetyt-na-kuchnie.pl.