Mała, zielona i pyszna. To właśnie… brukselka! Młodsza kuzynka kapusty kryje w sobie więcej, niż ktoś mógłby przypuszczać. Zaliczana do tzw. warzyw młodości, zawiera silne przeciwutleniacze wspierające funkcje obronne organizmu. Dodatkowo jest źródłem witaminy C - zaledwie 150 g brukselki wystarczy, aby pokryć całościowe, dzienne zapotrzebowanie na ten składnik! Sięgnijmy więc po pyszne i pełne zdrowych właściwości brukselki, wykorzystując je w ulubionych daniach. A już dziś, proponujemy spróbować przepis na Fritattę wprost z patelni, czyli brukselki i groszek w roli głównej!

PRZEPIS na fritattę z patelni, czyli brukselki z groszkiem pod serową pierzynką

Składniki

• 200 g świeżych brukselek

• 100 g surowego groszku (może być mrożony)

• 6 jajek

• 1 cebula

• 1 ząbek czosnku

• 3 łyżki masła

• 150 g sera Aldamer MSM Mońki

• sól, pieprz do smaku

Przygotowanie

Brukselki dokładnie umyć, oderwać zewnętrzne listki, odciąć twarde końcówki i ugotować. Groszek opłukać, osuszyć i podgotować na parze (lub w wodzie) na półtwardo. Na dużej patelni zeszklić pokrojoną cebulę i przeciśnięty przez praskę czosnek, dodać ugotowane brukselki wraz z groszkiem i chwilę razem smażyć. Jajka roztrzepać i dodać przyprawy. Wylać na patelnię przykrywając warzywa i smażyć, aż zacznie ścinać się po brzegach. Fritattę posypać serem startym na grubych oczkach i poczekać, aż lekko stopnieje. Rozgrzać piekarnik do 180 st.C i wstawić omlet na ok. 12 min do podpieczenia i stopienia sera.

Smacznego!