Makaron to niezbędny składnik we włoskim menu. Dzięki niemu możemy przygotować pyszne dania, zarówno na słodko, jak i wytrawnie. Klasycznym i najbardziej popularnym gatunkiem makaronu jest tagliatelle, który wyglądem przypomina długie, płaskie wstążki o grubości około 2 cm. Jego smak, kształt oraz wymiary sprawiają, że można wykorzystywać go do większości potraw.

Przepis na tagliatelle z groszkiem i suszonymi pomidorami

Składniki:

• 1 puszka groszku marki Sandra

• 2 łyżki masła

• 1 łyżka oliwy

• 100 ml śmietany kwaśniej

• 10 suszonych pomidorów

• 2 porcje makaronu tagliatelle

• 1 łyżeczka gałki muszkatołowej świeżo startej

• 4 łyżki startego parmezanu

• sól i pieprz

Przygotowanie

W garnku roztapiamy masło i dodajemy oliwę z oliwek. Następnie wrzucamy odcedzony groszek i dusimy przez około 5 minut. Po tym czasie do garnka dodajemy śmietanę cały czas mieszając i trzymamy na ogniu, aż sos zgęstnieje. Doprawiamy solą, pieprzem oraz gałką muszkatołową. Następnie gotujemy tagliatelle według instrukcji na opakowaniu. Ugotowany makaron odcedzamy i przekładamy do garnka. Następnie dodajemy groszek w śmietanie i dokładnie mieszamy go z makaronem. Danie przekładamy na talerze, posypujemy startym parmezanem i pokrojonymi w paseczki suszonymi pomidorami. Talerz dekorujemy startą gałką muszkatołową.