- W tłusty czwartek tak jak każdego dnia powinniśmy zachować umiar, jest to jedna z podstawowych zasad zdrowego żywienia. Nie przesadzajmy, jeżeli mamy ochotę zjedzmy jednego pączka. Jeden pączek to ok. 250 kalorii i nie ma tu większej różnicy jeżeli zamienimy go na faworki – mówi newsrm.tv Diana Wolańska, dietetyk w Instytucie Żywności i Żywienia w Warszawie.

Są też różnice jeżeli porównamy kaloryczność pączków. Najniżej kaloryczny będzie z konfiturą różną posypany cukrem pudrem. Zdecydowanie więcej kalorii będzie miła pączek z czekoladą i lukrem.

- Dietetyczną formą pączka, będzie pączek upieczony. Może być to zamiennik dla osób będących na diecie odchudzającej – dodaje Diana Wolańska.

Żeby spalić jednego pączka powinniśmy przez co najmniej 30 minut truchtać lub 40 minut jeździć na rowerze.