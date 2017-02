Moc przypraw

Przyzwyczajeni do ziół prowansalskich, imbiru, bazylii i czarnego pieprzu rzadko sięgamy po mniej popularne przyprawy. Zupełnie niesłusznie. Gałka muszkatołowa, cząber, estragon czy jałowiec - to dzięki nim „zaczarujemy” proste posiłki i odmienimy charakter kuchni. Oto przyprawy, których nie powinno zabraknąć w kuchni, by z prostych składników wyczarować smaczne, zdrowe i pożywne dania.

• Gałka muszkatołowa – lekko pikantny smak gałki muszkatołowej rozgrzewa w chłodne zimowe wieczory. Dodaje się ją do zup, pieczonych warzyw, a także sosów, np. popularnego beszamelu. Z pewnością przyprawy tej warto użyć podczas przygotowywania kremów i budyniów. Doskonale sprawdza się w również w przyprawianiu farszów, pasztetów, flaków i wszelkiego rodzaju potraw z kasz. Bardzo dobrze uzupełnia smak i zapach pierników, ajerkoniaków, napojów mlecznych i win.

• Lubczyk - ma intensywny korzenny, lekko cytrynowy aromat i ostry, nieco palący smak. Polecany jest do przyrządzania sosów i potraw z warzyw. Świetnie pasuje także do dań z ryżu, mięsa drobiowego i wołowego. To fantastyczny dodatek do zup - niedzielny rosół nabierze niepowtarzalnego aromatu, jeśli pod koniec gotowania dodamy do niego garść lubczyku.

• Estragon – charakteryzuje się specyficznym słodkawym zapachem i korzenno ziołowym smakiem. Niezbędny składnik białego octu winnego. Znakomicie komponuje się z rybami

i warzywami. Stosowany do białych mięs, twarogów, farszów, masła ziołowego oraz do świeżych sałatek warzywnych. Stanowi niezbędny dodatek do sosu tatarskiego. Uważany jest za niezastąpiony składnik kiszonek warzywnych, szczególnie z ogórków.

• Kmin rzymski - nadaje potrawom specyficzny, cierpko-korzenny smak. Kminem przyprawia się sosy, zupy, wędliny oraz sery. Służy również do aromatyzowania chleba i innych wyrobów piekarniczych. Idealny do posypywania sałatek, surówek i warzyw. Doskonale sprawdza się jako przyprawa do potraw z suszonej fasoli i roślin strączkowych. Bardzo dobrze komponuje się z daniami z kuchni meksykańskiej np. chili con carne.

• Cząber – posiada charakterystyczny, intensywny zapach oraz korzenny, lekko gorzkawy smak. Polecany jest jako dodatek do potraw z fasoli i grochu. Przyprawia się nim również zupy jarzynowe, kapuśniaki, farsze mięsne, kiełbasy oraz dania z tłustych mięs jak np. wieprzowina i baranina. Niewielką ilość cząbru można dodać do mizerii i sosów sałatkowych. Przyprawiając nim poranną fritatę, jajecznicę lub omlet z pewnością zaskoczysz domowników smacznym śniadaniem.

• Jałowiec – ma aromatyczny, leśny, balsamiczny zapach oraz słodkawo-żywiczny smak. Suszone owoce jałowca dodaje się do kiszonek i marynat. Doskonale komponują się

z dziczyzną, pasztetami oraz kapustą. Powszechnie wykorzystywany jest do produkcji wędlin. Nadaje specyficzny zapach i smak potrawom z grilla. Jest przysłowiową kropką nad „i” przy doprawianiu ginu, likieru czy aromatycznej jałówki.

Podziękowania za porady dla Macieja Wawryniuka, eksperta programu „Kulinarnie Mocni”, Szefa Kuchni Kamis.