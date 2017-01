PRZEPIS na zapiekankę curry z kaszą kuskus i rodzynkami

Składniki:

• 2 szklanki kaszy kuskus

• 100 g Rodzynek bursztynowych Bakalland

• 40 g sera koziego

• Sól i pieprz do smaku

• 2 łyżeczki curry

• Pół łyżeczki startego imbiru

• 2 łyżeczki śmietany do sosów

Przygotowanie

Kuskus przygotowujemy zgodnie z wytycznymi na opakowaniu. Następnie dodajemy do niego rodzynki, starty imbir, curry, pieprz i sól. Wszystko dokładnie mieszamy i przekładamy do naczynia żaroodpornego. Najpierw układamy pierwszą warstwę kaszy na którą przekładamy pokrojony w plasterki kozi ser i śmietanę. Następnie dodajemy drugą warstwę kaszy. Wierzch posypujemy dodatkowo rodzynkami. Danie wkładamy do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i pieczemy przez ok. 15 minut.