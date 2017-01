Sól to potoczna nazwa chlorku sodu (NaCl). Stosowana jest jako przyprawa oraz konserwant. Nadużywanie tego składnika w diecie to jeden z czynników wpływających na powstawanie chorób cywilizacyjnych. Badania wykazały, że nadmierne spożycie sodu ma bezpośredni związek z zachorowaniem na nadciśnienie tętnicze oraz chorobami nerek. Lekarze wskazują, że chlorek sodu przyczynia się do cukrzycy typu II oraz nadwagi i otyłości.

Jaka jest dzienna dawka soli zalecana przez Światową Organizację Zdrowia?