PRZEPIS na karnawałową sałatkę taco w miseczce z tortilli

Składniki (na 4 porcje):

• 1 główka sałaty lodowej

• 3 średnie pomidory

• 1 średnia czerwona cebula

• 2 żółte papryki

• garść czarnych oliwek

• puszka czerwonej fasoli (opcjonalnie)

• 3 ząbki czosnku

• 250 g sera żółtego

• 500 g mięsa mielonego wołowego

• 3 łyżki oleju rzepakowego

• 1 opakowanie tortilli (np. Dan Cake – 4 placki)

Składniki na dressing:

• 6 łyżek oliwy z oliwek

• 3 łyżki czerwonego octu winnego

• łyżeczka mielonej słodkiej papryki

• 1 ząbek czosnku (wyciśnięty przez praskę)

• szczypta chili

• sól, cukier do smaku

Przygotowanie

Do formy na babkę lub specjalnej formy do tortilli wkładamy tortille od dan cake, wstawiamy do rozgrzanego do 180 stopni piekarnika na ok. 10 minut, pilnując by placki nie przypiekły się zbyt mocno. Gotowe tortille wyjmujemy z forem i czekamy aż ostygną. Sałatę szarpiemy na mniejsze kawałki i wykładamy na spód tortilli. Na dobrze rozgrzanym oleju krótko podsmażamy mięso mielone. Pomidory i paprykę kroimy w kostkę, czerwoną cebulę w drobne piórka. Czerwoną fasolę odsączamy. Na sałatę w miseczkach wykładamy pokrojone pomidory, paprykę, mięso mielone, fasolę i pokrojone w krążki oliwki. Ser żółty ścieramy na grubych oczkach, posypujemy sałatkę w miseczkach. Składniki na dressing dokładnie mieszamy i polewamy każdą sałatkę tuż przed podaniem.

Smacznego!