PRZEPIS na żurawinowy tort z konfiturą z dzikiej róży i czekoladą

Składniki:

• 5 jajek

• 250 ml konfitury z dzikiej róży

• 200 g żurawiny z sokiem z granatu Bakalland

• 1 szklanka cukru

• 1 opakowanie cukru wanilinowego

• 1 tabliczka gorzkiej czekolady

• 1 tabliczka białej czekolady

• 1 aromat migdałowy (9 ml)

• 1 tabliczka startej czekolady

Składniki na krem:

• 300 g serka mascarpone

• 250 ml śmietanki 30%

• 3 łyżki cukru pudru

Przepis na konfiturę z dzikiej róży i żurawiny

Żurawinę, moczymy w soku z dzikiej róży przez ok. 20 minut. Następnie podgrzewamy wszystko na patelni z niewielką ilością cukru, do momentu aż wszystkie składniki połączą się ze sobą. Do musu z żurawiny dodajemy konfiturę z róży i wszystko dokładnie mieszamy.

Przepis na tort

Żółtka ucieramy z cukrem na jednolitą masę, dodajemy cukier wanilinowy wszystko dokładnie miksujemy. W osobnym naczyniu, ubijamy na sztywno pianę z białek, dodajemy do masy razem z żurawiną. Wszystko przekładamy do wcześniej przygotowanej tortownicy (rozmiar 24), wyłożonej papierem do pieczenia. Pieczemy ok. 45 minut, w piekarniku nagrzanym do temperatury 170 stopni. Po wystygnięciu ciasto kroimy na trzy biszkopty, przygotowujemy krem: śmietanę ubijamy z cukrem pudrem i serkiem mascarpone. Tak przygotowany krem przekładamy warstwami na zmianę z konfiturą z dzikiej róży i żurawiny i roztopioną w kąpieli wodnej czekoladą. Na sam koniec pozostałym kremem, smarujemy cały tort i dodatkowo posypujemy go płatkami czekoladowymi. Dodatkowo tort możemy ozdobić suszoną żurawiną i zielonymi gałązkami świerku.