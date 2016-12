Jakie błędy w kuchni mogą prowadzić do niebezpiecznych zakażeń? Wyjaśniła to w "Dzień Dobry TVN" Katarzyna Bosacka, prowadząca program "Wiem, co jem i wiem, co kupuję". Dlaczego każdy z produktów powinien mieć oddzielną deskę do krojenia? Bosacka wyjaśniła też, dlaczego deska plastikowa jest lepsza od drewnianej.