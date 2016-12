... Znajdziemy tam doskonałe potrawy, które idealnie sprawdzą się podczas zimowych dni. Prym wśród nich wiedzie oczywiście rosół, który świetnie rozgrzewa po grudniowych spacerach, doskonale smakuje i, co ważne, przywołuje rodzinny klimat. Rewelacyjnym sposobem na dodanie mu trochę orientalnego wyrazu jest odrobina imbiru i anyżu. Przyprawy te znane są przede wszystkim ze swoich rozgrzewających właściwości. Ich wykorzystanie sprawi, że rosół zyska zupełnie nowe oblicze!

PRZEPIS na orientalny rosół z jajecznym makaronem

Składniki:

• Makaron Lubella Jajeczna Krajanka

• 1,5 kg kości wołowych z karku lub szpikowych

• 500 g karkówki wołowej

• 50 g obranego imbiru

• 2 cebule

• 2,5 łyżki sosu rybnego lub sosu sojowego

• 2 łyżki cukru

• 5 całych gwiazdek anyżu

• 6 całych ząbków czosnku

• 1 łyżka soli

• Kiełki fasoli lub inne ulubione

• Siekany szczypiorek

• Cytryna

• Listki kolendry do dekoracji

Przygotowanie

W dużym garnku gotujemy 4 litry wody. Kiedy zacznie już wrzeć, wkładamy do niej kości oraz mięso i zostawiamy całość na bardzo dużym ogniu przez najbliższe 5 minut. Po tym czasie wyjmujemy wymienione produkty i dokładnie płuczemy je zimną wodą.

Wylewamy płyn, myjemy garnek i nalewamy do niego świeżą wodę – również 4 litry.

Następnie przekładamy do naczynia wyczyszczone mięso oraz kości, całość zagotowujemy. Usuwamy z powierzchni bulionu powstały tłuszcz, piankę i zmniejszamy ogień do minimum. Do wywaru dodajemy imbir, cebulę, sos rybny lub sojowy, sól oraz cukier i zostawiamy rosół na małym ogniu aż mięso będzie miękkie – ok. 40 minut. Po tym czasie dorzucamy do całości anyż oraz czosnek zawinięte w gazę. Dzięki temu łatwo będzie je wyjąć z garnka. Po 30 minutach usuwamy powyższe składniki. Mięso przekładamy do zimnej wody, by się ostudziło i nie straciło soczystości. Następnie osuszamy je ręcznikiem papierowym i kroimy na cienkie plasterki.

Gotujemy makaron wg zaleceń producenta: ok. 8 minut. Następnie odsączamy go i przekładamy go do misek dla gości. Na wierzch kładziemy plasterki mięsa oraz ulubione kiełki.

Całość zalewamy gorącym bulionem i dekorujemy szczypiorkiem oraz kolendrą. Rosół podajemy z ćwiartką cytryny.