PRZEPIS na zapiekankę chlebową (autorstwa Marco Gia, szefa Akademii Kulinarnej Whirlpool)

Składniki (dla 6 osób):

• 600 g czerstwego chleba

• 8 jajek

• 1/2 szklanki mleka

• Starty parmezan

• 200 g sera

• 150 g szynki

• Sól i pieprz

Przygotowanie

Zaczynamy od pokrojenia czerstwego chleba w kostkę. W dużej misce mieszamy razem jajka, sól, pieprz i parmezan. Dodajemy mleko. Kroimy w kostkę ser i szynkę, po czym wrzucamy je razem z chlebem do jajek. Całość dokładnie mieszamy i odstawiamy na 30 minut, aby chleb dobrze nasiąkł. Jeśli mieszanka jest zbyt gęsta, dolewamy mleka.

Następnie przekładamy mieszankę do okrągłej, posmarowanej masłem formy. Wkładamy do rozgrzanego do 180° piekarnika i pieczemy, przykrywając aluminium, przez około 30 minut. Przez kolejne 7-8 minut pieczemy w funkcji grill.