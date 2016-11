PRZEPIS na zapiekankę makaronową

Składniki:

• 500 resztek makaronu (nieistotne, z jakim sosem)

• 120 g parmezanu

• 100 ml śmietany

• 80 g szynki

Przygotowanie

Wszystkie składniki mieszamy i przekładamy do posmarowanej masłem formy. Powierzchnię polewamy 100 ml śmietany i posypujemy garścią startego parmezanu. Wkładamy na 10 minut do rozgrzanego do 230° piekarnika i gotowe!