PRZEPIS na pancake z maślanki z sosem karmelowym i owocami (autorstwa Roberta Muzyczki, Szefa Kuchni Dworu Korona Karkonoszy)

Składniki:

• Masło Ekstra od OSM Piątnica 50g

• mąka pszenna 2 szklanki

• proszek do pieczenia 2 łyżeczki

• cukier 3 łyżki

• jajka 3 szt.

• maślanka 3 szklanki

• olej do natłuszczenia patelni

• ulubione owoce (truskawki, banany, maliny itp.)

Sos karmelowy:

• Śmietanka 42% od OSM Piątnica 200ml

• Masło Ekstra od OSM Piątnica 1 łyżka

• cukier 6 łyżek

• woda 100ml

Przygotowanie

Mąkę dokładnie wymieszać z proszkiem do pieczenia, cukrem i solą. Dodać jajka, maślankę, i roztopione masło. Całość wymieszać. Usmażyć naleśniki na lekko natłuszczonej, nagrzanej patelni. Następnie do garnka wsypać cukier, dodać wodę i często mieszając gotować do uzyskania złoto brązowego koloru. Osobno zagotować śmietankę, po czym połączyć ją z karmelem. Odstawić do przestygnięcia. Gdy temperatura spadnie do ok. 30 st. C dodać masło i zmiksować blenderem. Podawać z ulubionymi owocami, polane sosem karmelowym.

Smacznego!