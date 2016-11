PRZEPIS na sałatkę z kaszą kuskus

Składniki (4 porcje):

Składniki na sałatkę:

• 1/2 szklanki suchego kuskus

• 8-10 suszonych pomidorów Ponti

• 1 nieduże awokado

• 2 łyżki soku z cytryny

• 100 g sera feta

• 10-12 zielonych oliwek z pastą paprykową Serpis

• 1/3 szklanki pestek słonecznika

• 1/3 szklanki pestek dyni

• 1 pęczek szczypiorku

Składniki na sos:

• 4-5 łyżek oleju z suszonych pomidorów

• sól, świeżo mielony pieprz

Przygotowanie

1. Kuskus wsypujemy do miseczki, dodajemy szczyptę soli, zalewamy wrzącą wodą (około 1 cm ponad poziom kaszy), przykrywamy i odstawiamy na ok. 6 minut do napęcznienia. Po upływie tego czasu mieszamy sklejone ziarenka widelcem.

2. Suszone pomidory wyjmujemy z zalewy i kroimy w paseczki (zachowujemy olej).

3. Oliwki kroimy na plasterki.

4. Awokado przekrawamy na pół, pozbawiamy pestki i obieramy. Obie połówki kroimy w kostkę, a następnie spryskujemy/polewamy sokiem z cytryny.

5. Pestki dyni i słonecznika prażymy na suchej patelni.

6. Ser feta kroimy w kostkę.

7. Szczypiorek drobno siekamy.

8. Do miseczki z kuskus wrzucamy suszone pomidory wraz z olejem, pestki dyni i słonecznika, szczypiorek (pozostawiając odrobinę do dekoracji) oraz doprawiamy solą i sporą ilością pieprzu. Całość mieszamy, a następnie łączymy delikatnie z serem feta i awokado. Przygotowaną sałatkę wykładamy na talerze/miseczki lub formujemy bryłę przy pomocy obręczy lub szklanki/filiżanki.