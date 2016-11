PRZEPIS na nogę gęsią pieczoną w glazurze ze śliwek kalifornijskich

Składniki:

• 2 nogi gęsie

• 8 śliwek kalifornijskich

• 6 gałązek świeżego tymianku

• 8 ząbków czosnku

• 1/3 łyżeczki soli

• 1 łyżka oleju do wysmarowania brytfanki lub plastry słoniny

Glazura:

• 100 g śliwek kalifornijskich

• skórka otarta z jednej cytryny

• sok z jednej cytryny

• 1 gałązka świeżego tymianku

• 4 łyżki wody

• 1 łyżeczka miodu

• 1 ząbek czosnku

• sól do smaku

Tagliatelle z warzyw

• 1 cukinia ok. 300 g

• 2 większe marchewki

• 2 łyżeczki oliwy

Przygotowanie

Nogi gęsie umyj, osusz, natrzyj dwoma przeciśniętymi przez praskę ząbkami czosnku, solą, obłóż tymiankiem, odstaw do lodówki na co najmniej 30 minut (im dłużej tym lepiej).

Glazura

Śliwki kalifornijskie zalej wrzątkiem i odstaw na ok. 15 minut. Odmoczone śliwki przełóż do blendera dodaj sok i skórkę z cytryny, listki tymianku, przeciśnięty przez praskę czosnek, szczyptę soli, całość zmiksuj na jednolitą masę.

Puree przełóż do rondelka, gotuj ok. 10-12 minut, do uzyskania gęstej masy, na końcu dodaj łyżeczkę miodu. W wysmarowanej olejem lub wyłożonej słoniną brytfance ułóż gęsie nogi, piecz pod przykryciem 30 minut w temp.180 stopni, góra/dół. Po tym czasie zdejmij przykrycie, dodaj śliwki kalifornijskie i rozgniecione ząbki czosnku (w łupinie), piecz 30 minut, przy czym po 15 minutach nałóż pędzlem na gęsie nogi glazurę ze śliwek, zmniejsz temperaturę do 160 stopni. Ilość glazury powinna być obfita. W ciągu kolejnych 15 minut obserwuj stopień spieczenia glazury.

Tagliatelle z warzyw

Obrane marchewki i cukinię umyj, ścinaj obieraczką do warzyw cienkie plastry. Marchewki możesz ściąć do końca, cukinię ścinaj do gniazd nasiennych, resztę odłóż. Na małym ogniu rozgrzej patelnię, dodaj oliwę, wrzuć warzywa, lekko je podsmaż ok. 2-3 minut, zdejmij. Warzywa powinny być nadal lekko chrupiące, al dente.





2 - 4 porcji

Czas przygotowania:

120 minut