PRZEPIS na tortillę z kaszą

Składniki:

• 1 opakowanie tortilli Dan Cake (4 placki)

• 2 woreczki ( 2x100g) kaszy gryczanej

• 1 żółta papryka

• 8 pomidorków koktajlowych

• 2 ząbki czosnku

• łyżka oliwy z oliwek

• łyżeczka ostrej papryki

• sól, pieprz

• kolendra

Przygotowanie

Kaszę gotujemy w osolonej wodzie w/g instrukcji na opakowaniu. Paprykę kroimy w kostkę, pomidorki na połówki. Na patelni rozgrzewamy oliwę. Dodajemy do niej dwa ząbki drobno posiekanego czosnku i delikatnie podsmażamy. Dodajemy pokrojone warzywa i całość dusimy 3 minuty. Zdejmujemy z ognia i dodajemy kaszę, ostrą paprykę oraz sól i pieprz do smaku. Patelnię stawiamy z powrotem na mały ogień i podsmażamy 5 minut cały czas mieszając. W tym czasie opiekamy tortille od Dan Cake. Możemy to zrobić w piekarniku – po uprzednim zwilżeniu placków wodą, aby stały się elastyczniejsze. Przekładamy tortille na talerz. Na każdą nakładamy kilka łyżek kaszy z warzywami i posypujemy kolendrą. Tortillę zawijamy i spinamy wykałaczką. Smacznego!